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Hint inşaat demiri üreticileri artan maliyetler sonucu risk alıp fiyat yükseltti

Hindistan’da yerel inşaat demiri piyasasında hem entegre çelik üreticileri hem de entegre olmayan üreticiler fiyat artırdı.

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