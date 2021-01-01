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< Uzun Ürünler ve Kütük

Hint ihracatçı 600$/mt FOB seviyesinden kütük sattı, ancak daha fazla fiyat artışı beklenmiyor

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi SAIL, geçtiğimiz haftanın sonunda 20.000 mt’a kadar 125 mm kütük ihracat ...

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