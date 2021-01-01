﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’ın kütük ihracatı yetersiz talebin fiyatlar üzerinde baskı kurması nedeniyle çoğunlukla durgun

Hint üreticilere gelen karşı tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle, Hindistan’ın kütük ihracatı düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.