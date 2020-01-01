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Hindistan’ın kütük ihracatı Çinli alıcıların tekliflerden uzak durmalarıyla birlikte daha kötüye gitti

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’ın kütük ihracatı Çinli ithalatçıların tekliflerden uzak durmaları nedeniyle daha kötüye gitti.

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