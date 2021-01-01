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Hindistan’ın kütük ihracatı Çinli alıcıların geri çekilmesi ve yerel fiyatların yükselmesiyle durgunlaştı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Çinli alıcıların piyasadan geri çekilmesi ve satıcıların indirimli satış yapmak ...

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