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Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları üreticilerin fiyat artırması sonucu yükseldi

Hindistan yerel inşaat demiri piyasasında fiyatlar entegre çelik üreticilerinin yüksek katma değerli ürünler için fiyat yükseltmeleri sonucu yükseldi.

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