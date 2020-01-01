﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan kütük ihracat piyasasında düşüş hızlandı, yerel fiyatlar da düşüşte

Yerel inşaat demiri piyasasındaki belirsizlik ve yerel yarı mamul fiyatlarındaki keskin düşüş sonucu kütük ihracat fiyatları düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.