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Hindistan kütük ihracat piyasasında baskı artıyor, düşük fiyatlar alımları canlandıramadı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan kütük ihracat piyasasındaki baskı arttı.

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