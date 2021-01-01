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Hindistan kütük ihracat piyasası Çin’den alımların artmasıyla canlanma gösterdi

Hindistan çıkışlı kütük piyasasında beklentiler, Çin gibi ana piyasalarda alımların canlanmasıyla hafifçe iyileşti

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