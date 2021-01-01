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Hindistan çıkışlı kütük satışları ve fiyatları düşük karşı teklifler ile Çin’deki gemi karantinası nedeniyle azaldı

Hindistan’dan dış piyasaya verilen kütük fiyatları, geçtiğimiz haftadan bu yana büyük bir baskı altında kalmaya devam etti.

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