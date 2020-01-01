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Hindistan çıkışlı kütük satışları sınırlı arz nedeniyle durgun, bir tüccar düşük fiyattan satış yaptı

Hint kütük ihracatçıları geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde yüksek fiyatlarda ısrarcı davrandı, ancak alıcıların çoğundan karşılık bulamadı.

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