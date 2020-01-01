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Hindistan çıkışlı kütük ihalesindeki keskin fiyat artışı Asya’daki olumlu görünümü yansıttı

Asya’da kabul görebilir kütük fiyatlarının artması, Hint ihracatçıların en son kütük ihalesini oldukça yüksek bir fiyattan kapatmasını sağladı.

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