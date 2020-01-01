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Hindistan çıkışlı kütük fiyatlarındaki artış en son yapılan ihalede doğrulandı

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları, yılın sonuna gelinmesi ve öncesindeki nispeten olumsuz görünüm nedeniyle artmaya devam etti.

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