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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları yavaşlayan talebe rağmen artmaya devam etti

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları, zayıf talep nedeniyle hafifçe kötüleşen beklentilere rağmen geçtiğimiz haftaya oranla yükselmeye devam etti.

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