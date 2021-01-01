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< Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları gerilerken, daha fazla ihracat ihalesi açıldı

Çin’de ithal kütüğe verilen karşı tekliflerin düşmesinin ardından, Hint üreticilerin, dış piyasalara yapılacak satışlara yönelik beklentileri azaldı.

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