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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları düşen karşı teklifler ve Çin’deki olumsuz tablo sonucu geriledi

Çin’de ithalat piyasasının zayıf olması ve tüccarların hala ucuz pozisyon kargoları için teklif vermeleri Hint kütük ...

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