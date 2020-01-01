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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları daha da arttı, üreticiler ihracat arzını sınırlamaya devam ediyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint kütük ihracatçıları fiyatlarını 500$/mt FOB bandının üstüne çıkardı.

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