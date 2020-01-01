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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları Çinli alıcıların yokluğuna ve belirsizliğe rağmen arttı

Hint üreticiler, bağlantılardaki kütük ihracat fiyatlarını, Çinli ithalatçıların piyasadan çekilmesine ve Asya’da devam eden belirsizliğe rağmen arttı

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