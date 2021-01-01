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< Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları artsa da alıcıların daha fazla fiyat artışını kabul etmesi beklenmiyor

Hint kütük ihracatçıları, fiyatlarında gözle görülür bir artışa gitse de piyasaya yönelik beklentiler olumsuz oldu.

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