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Hindistan çıkışlı kütük fiyat aralığı alımların artması nedeniyle genişledi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan çıkışlı kütük satışları Asyalı alıcıların güçlenen talebi nedeniyle canlandı.

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