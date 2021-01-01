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Hindistan çıkışlı kütüğe yönelik talep artsa da fiyatlar düştü

Asya’dan Hindistan çıkışlı kütüğe gösterilen talep hafifçe iyileşse de kabul görebilir fiyat seviyesi 600$/mt FOB sınırının altında yer aldı.

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