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< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asyalı müşteriler düşük fiyatlı indüksiyon fırını üretimli kütük alımlarına odaklandı

Güneydoğu Asya ithal kütük piyasasında trend, geçtiğimiz hafta sonunda görülen artış beklentisine rağmen düşüş yönünde oldu.

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