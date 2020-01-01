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Güneydoğu Asyalı kütük alıcıları 700$/mt CFR’ın altından bağlantı yapmaya odaklanıyor

Bazı kütük ihracatçıları Güneydoğu Asya pazarındaki fiyatları artırmaya çalışsa da, çoğu alıcı hala 700$/mt CFR’ın altından alım yapmaya odaklanıyor.

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