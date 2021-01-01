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Güneydoğu Asyalı alıcılar filmaşin alımları yapmaya başladı, Çin’den gelen talep azalıyor

Güneydoğu Asyalı alıcılar, Filipinler’den filmaşin alımı yapmaya tekrardan başladı.

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