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Güneydoğu Asyalı alıcılar 650$/mt CFR’ın üstündeki kütük fiyatlarını kabul etmeye hazır değil

Güneydoğu Asya kütük ithalat piyasasında alımlar geçen hafta görülen artışın ardından zayıfladı.

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