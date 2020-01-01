﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da yapılan nadir kütük alımlarında fiyatların düştüğü gözlendi

Bu hafa Güneydoğu Asya kütük ithalat piyasasında ticaretin genel olarak zayıf olmasına rağmen, bazı bağlantılar daha düşük fiyatlardan gerçekleşti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.