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Güneydoğu Asya’da kütük fiyatlarındaki artış sadece Çin’den gelen destekle hızlandı

Güneydoğu Asya kütük piyasasındaki yükseliş eğilimi bölgedeki taleple değil Çin’deki keskin fiyat artışlarıyla desteklenerek hızlandı.

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