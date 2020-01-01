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Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları zayıf talep ve artan pozisyon kargoları nedeniyle kademeli olarak düştü

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları, hurdadaki düşüş eğiliminin kütük piyasasının görünümünü aşağıya çekmesi nedeniyle düşmeye devam etti.

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