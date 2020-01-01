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Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları iyimser küresel piyasa nedeniyle artmaya devam ediyor

üneydoğu Asya’da kütük fiyatları, küresel kütük ve hurda piyasalarındaki artışların desteğiyle daha da yükseldi.

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