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Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları alıcıların direnmesine rağmen yine arttı

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları, alıcıların direncinin artması nedeniyle düşen ticari hareketliliğe rağmen yine yükseldi.

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