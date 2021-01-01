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Güneydoğu Asya’da kütük alıcıları temkinli, fiyatlarda yeni artış görüldü

Güneydoğu Asya kütük piyasasında, tedarikçiler Güneydoğu Asya ve Çin’e verilen fiyatlar arasındaki farkı düşürmek istediği için fiyatlar arttı.

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