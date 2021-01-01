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Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları zayıf talep ve Çin’e yapılan indirimli satışlar sebebiyle geriledi

Güneydoğu Asya ithal kütük piyasasında alımlar, Ocak ayının ilk haftasında zayıf seyretti ve fiyatlarda düşüş görüldü.

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