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Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları keskin düşüş gösterdi

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları, Endonezya ve Vietnam gibi tedarikçilerin çok düşük teklifler vermesi nedeniyle keskin düşüş gördü.

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