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Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları çoğu alıcı yalnızca tatilden sonra alım yapacağı için düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları düşmeye devam etti.

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