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Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları Çin’deki fiyat artışlarının desteğiyle daha da yükseldi

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları, bölgede hala zayıf olan talebe rağmen, Çin’deki yüksek bağlantı fiyatlarının desteğiyle arttı.

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