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Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları 700$/mt CFR’ın altında kaldı, görünüm Çin’deki artışın ardından iyileşti

Güneydoğu Asya kütük piyasasındaki beklentiler, tedarikçilerin Çin’deki artış sonrası tekliflerini yükseltmeye çalışmasıyla birlikte iyileşti.

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