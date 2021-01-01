﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da ithal filmaşine verilen karşı teklifler 700$/mt CFR’a düşerken, Çin çıkışlı fiyatlar hala güçlü

Covid-19 pandemisinin kötüye gitmesi, ithal filmaşin piyasasını olumsuz etkilerken, bazı ithalatçıların karşı teklifleri, 700$/mt CFR seviyesine düştü

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.