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Güneydoğu Asya’da ithal filmaşin fiyatları düşen talebin yükselişi engellemesi sonucu sabit kaldı

Çin’de tatil sonrası dönem için görünüm daha iyimser olsa da Güneydoğu Asya’da filmaşin talebinin düşmesi sonucu ithal teklifler ...

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