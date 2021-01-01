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Güneydoğu Asya’da ithal filmaşin fiyatları daha da geriledi, Çin çıkışlı teklifler sertçe düştü

Güneydoğu Asya filmaşin piyasası, bu hafta, Çin piyasasında meydana gelen olumsuz gelişmelerin etkisiyle daha da kötüleşti.

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