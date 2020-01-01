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Güneydoğu Asya’da filmaşin fiyatları hızla artmaya devam ediyor, Çin’in teklifleri daha da yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Güneydoğu Asya filmaşin ithalat piyasasında fiyatlar bölgesel tedarikçilerin hala ...

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