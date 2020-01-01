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Güneydoğu Asya’da filmaşin fiyatları çoğunlukla sabit kaldı, Çinli ihracatçılar tekliflerini artırdı

Çin çıkışlı filmaşin için ortalama fiyatlar geçtiğimiz hafta yuanın değer kazanmasıyla hafif yükseldi.

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