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Güneydoğu Asya kütük piyasasında düşüş durdu, Çin’de yükseliş görüldü

Güneydoğu Asya kütük piyasasında durum bu hafta başında iyileşmeye başladı.

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