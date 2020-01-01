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Formosa’nın filmaşin fiyatları beklendiği gibi keskin bir artış gösterdi

Formosa Ha Tinh, Şubat ayı sevkiyatlı filmaşin fiyatlarını bir önceki aya göre 90$/mt artırdığını açıkladı.

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