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ESI inşaat demiri fiyatını 85$/mt yükseltti

Emirates Steel Industries (ESI), Ocak üretimi inşaat demiri fiyatlarını açıklayarak önceki aya kıyasla 85$/mt (311,5 AED/mt) yükseltti.

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