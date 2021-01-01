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Elektrik kesintileri İran’ın kütük ihracatını olumsuz etkilemeye devam ediyor

İranlı kütük üreticileri, ülkedeki elektrik kesintisinden olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

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