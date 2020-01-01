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Çinli tüccarlar Güneydoğu Asya’ya 700$/mt CFR’ın altından kısa pozisyonlu kütük teklifleri vermeye başladı

Çinli tüccarlar Güneydoğu Asya’ya kütük pozisyon kargoları için 700$/mt CFR’ın altından teklif vermeye başladı.

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