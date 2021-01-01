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Çinli filmaşin ihracatçıları fiyatlarını artırdı, Güneydoğu Asya’daki talep zayıf kaldı

Çin çıkışlı ortalama filmaşin fiyatları, üretim kısıtlamaları filmaşin arzını sınırlayıp fiyatlarını yükselttiği için artış gösterdi.

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