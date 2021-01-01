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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çinli alıcıların ilgisine rağmen Hindistan kütük ihracatçıları karşı teklifleri bağlantıya döndüremedi

Hint kütük ihracatçıları, kabul görebilir fiyat seviyeleri arasındaki fark nedeniyle fiyat sorgularını bağlantıya çeviremedi.

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