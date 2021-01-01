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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in enerji tüketimine getirdiği kısıtlamalar sonucunda uzun mamul fiyatları arttı ve ithalat fırsatı ortaya çıktı

Çin iç piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, Eylül ayının sonundan bu yana 40$/mt’dan fazla arttı.

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