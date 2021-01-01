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Çin’de yerel uzun mamul fiyatları zorunlu karşılık oranının düşmesiyle desteklendi

12 Temmuz tarihinde sona eren haftada, Çin’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları vadeli inşaat demiri fiyatları arttığı için yükseldi.

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